رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة الخاصة للنظر في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء للنظر في عدة مشروعات قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة.

ويناقش المجلس في جلسته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المدرجة على جدول أعماله أولها اعتماد تقديرات توجيه (3)النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنةالمالية 2022-2023.

بعدها ينتقل المجلس إلى تقرير لجنة (الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه (2) المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

تلي ذلك على جدول أعمال الجلسة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023 ثم مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.

ويشمل جدول الأعمال مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 وكذلك مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020-2021.

وكان رئيس مجلس الأمة دعا أعضاء المجلس (نوابا وحكومة) إلى حضور الجلسة الخاصة بناء على طلب مقدم من الحكومة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

من الجلسة:

رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي: تحديات كبيرة تواجه الميزانية في الكويت

الاضرابات العالمية تنعكس على البلاد والأوضاع تتطلب من المجلس والحكومة أن يكونا على قدر التحديات

لا تنمية ولا استقرار إلا بالتعاون..ونتطلع إلى التعاون وتوحيد الجهود بين السلطتين للنهوض بالبلاد وتوجيه مصروفات الميزانية بفاعلية

نتطلع إلى توحيد الجهود وتوجيه مصروفات الميزانية بفاعلية واستغلالها بالشكل الأمثل

نظراً للوضع السياسي السابق ظلت التقارير الخاصة بالميزانيات دون إقرار والآن هي متأخرة عن موعدها الدستوري

هناك تعديلات تخص المواطنين بقيمة 80 مليون دينار لوزارة التجارة بشأن المواد الإنشائية في جنوب المطلاع

قدرت إيرادات الميزانية بـ23 مليارا و400 مليون.. بزيادة 114 في المئة وتبلغ الإيرادات النفطية 91 في المئة

لجنة الميزانيات في المجلس السابق أنجزت 46 مشروع قانون ونظرا للوضع السياسي ظلت التقارير على جدول الأعمال

طلب الاستعجال لإقرار الميزانية جاء من قبل الحكومة وبناء على طلب وزير المالية

لا مانع لدينا في اللجنة بسحب التقرير وتقديم ملاحظات خطية من النواب خلال يومين وبعدها نحدد موعداً لجلسة خاصة لإقرار الميزانية

وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ⁩: الوزارة صرفت مكافأة الصفوف الأمامية لـ 55 جهة بتكلفة 490 مليون دينار وتبقى 8 جهات

نتعهد بفتح اعتماد تكميلي بعد إقرار الميزانيات وصرف المكافأة للصفوف الأمامية

برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي.. ونضع خططا إصلاحية

ميزانية تأثيث مبنى نزع الملكية ليست 68 مليونا وإنما 550 ألف دينار

ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير وستتم دراستها في الأوقات التي يرغب بها النواب

المويزري: لن أوافق على الميزانية لأن الحكومة السابقة لم تحترم الشعب وديوان المحاسبة متواطئ مع بعض الجهات و لا يقوم بعمله وفق الاتجاه الصحيح

الحكومة الحالية ليس لها ذنب ولكننا لن نسكت إذا لم تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية ومعالجة الخطأ

هل الشعب الكويتي يقبل بالعبث في الصفوف الأمامية؟

هناك 600 مليون لهذه اللحظة لم تصرف وبالمقابل تم صرف ملايين الدنانير للبنوك بسبب تأجيل أقساط المواطنين بمدة لا تتجاوز أسبوع

هاني شمس: ميزانية ضخمة معتمدة على الإيرادات النفطية والفائض يكاد يكون معدوما مع ارتفاع سعر النفط..

الحكومة تبيع الوهم للمناطق الجنوبية والخدمات لا تزال غير متوافرة

صالح عاشور: اليوم نشهد أعلى ميزانية في تاريخ الكويت بـ23 مليار دينار ويجب ألا تُقر للهدر إنما لأهداف واضحة

يجب أن تذهب إلى المواطن ثم المواطن ثم المواطن ورفع مستوى معيشته

هذه أول ميزانية فيها فائض أكثر من مليار دولار

د.عبيد الوسمي: لا يمكن مناقشة الميزانيات وعرضها والتقارير هي خاصة بالمجلس السابق.. كيف تقر 23 مليار دينار لم يطلع عليها أحد

جنان بوشهري: من المؤسف مناقشة الميزانية في هذه العُجالة خاصةً أن التقرير لم يصلنا إلا قبل 48 ساعة

لا يمكن مواكبتها لاسيما أن هناك كثير من الملاحظات

هل هذه الميزانية تعكس مرآة الحكومة الحالية خاصة انها أُنجزت من قبل الحكومة السابقة ؟

هل الميزانية الحالية تعكس ما خُصص لجنوب سعد العبدالله ؟ والبنية التحتية لـ«صباح الأحمد» ؟

لفت انتباهي تدني القيم الإيجارية لأملاك الدولة ولا تحقق أهدافها وعلى رأسها القسائم الصناعية

هذه الأراضي الموزعة لا تحقق منفعة على الاقتصاد الوطني

عبدالكريم الكندري: نقدر اقرار الميزانية بشكل سريع ولكن نرجو استرداد التقرير والاكتفاء أن تكون جلسة اليوم لإبداء الملاحظات ووفق المادة 109 نسحب التقرير

من الواضح أن هناك عدم قبول مبدئي من إقرار الميزانيات في جلسة واحدة

على لجنة الميزانيات استخدام حقها في المادة 108 لسحب التقرير وتكون الجلسة لمناقشة الملاحظات

عبدالله المضف: ما هو أثر إقرار الميزانيات على القطاع الصحي والطرق والتعليم؟ أين كفاءة الصرف والإنفاق؟

أؤيد عودة التقرير إلى لجنة الميزانيات

حمدان العازمي: هناك ملاحظات في الميزانية من ضمنها 68 مليون دينار لتأثيث مبنى نزع الملكية التابع لوزير المالية.. ونطالب بإعادة التقرير الى اللجنة

لا أعرف كيف يختار رئيس الوزارء وزرائه ؟

وزيرة الأشغال كانت تعمل مستشارة في شركة تنفيذ مشروع المطار وحتى لو قالت انها استقالت منها لا يمكن الإتيان بها كوزيرة

مهند الساير: كيف نقر ميرانية بهذا المبلغ الضخم خلال ساعتين! والسرعة والاستعجال لا تعني التعاون.. وأطلب سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة

أسامه الزيد: هل يعقل أن نعتمد ميزانية لم نطلع عليها والحكومة لم تقدم خطة متكاملة للتوظيف

عبدالوهاب العيسى: شكل الميزانية ينذر بأن الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بوعودها

لولا ارتفاع سعر النفط لكان هناك عجز بـ 4 مليارات.. وما ذكرته الحكومات السابقة بخصوص رفع الإيرادات غير النفطية حبر على ورق

مبارك الحجرف: سيدخل 250 ألف مواطن في سوق العمل خلال 10 سنوات كيف استعدت الحكومة لهذا الأمر ؟

الدولة لاتزال على رؤيتها القديمة فيما يتعلق في المشاريع السكنية ولا يمكن أن تستمر بالتوزيع على الورق فقط وعليها الاستعانة بالشركات للانجاز

ليس هناك تنسيق بين الكهرباء والمشاريع الإنمائية والإسكانية.. والطاقة المتجددة ليست ضمن خارطة طريق الوزارة

في الصحة اعتمادات الأجهزة الطبية تجاوزت 420 مليون دينار.. إلى أين ستذهب هذه الأموال؟ يجب أن تكون هناك رؤية للوزارة بهذا الشأن

حمد لاري: عدم إصدار الحكومة مرسوم ضرورة للميزانيات أتاح للنواب فرصة لمناقشتها.. وهذه خطوة إضافية للتعاون الذي بدأت به الحكومة

الميزانية الحالية ليست مربوطة مع أهداف واضحة لتحقيقها وإنما هي ميزانية بنود وصرف ويجب أن ترتقي إلى ميزانية برامج واداء

سعود العصفور: الميزانية المقدمة هي ميزانية حكومة سابقة ووزير المالية لم يتطرق إلى مدى تطابقها مع برنامج عمل الحكومة القادمة الذي لم يقدم حتى الآن

إلغاء الاعتماد التكميلي من الميزانية الحالية أمر خطير في مسألة التوظيف وقد يعمق المشكلة