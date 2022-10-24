البرجس يؤكد ضرورة دعم القدرات الأمنية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات التي تستهدف الشباب

أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق أنور البرجس اليوم الاثنين ضرورة دعم القدرات الأمنية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المختلفة وبصفة خاصة محاولات تهريب المخدرات إلى دول الخليج والتي تستهدف شبابنا ومقدراتنا.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الفريق البرجس رئيس وفد دولة الكويت في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي أمام الاجتماع التحضيري للاجتماع ال29 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد الفريق البرجس في كلمته على أهمية تكثيف الجهود بين القطاعات الأمنية في دول المجلس من خلال التنسيق والاتصال الفعال.

وأشاد بالجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية الخليجية في كافة دول مجلس التعاون بما يعود على شعوبنا بالأمن والاستقرار.

وأعرب الفريق البرجس عن التقدير والشكر للمملكة العربية السعودية على حسن التنسيق والضيافة وللأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على ما تبذله من مجهودات كبيرة لإنجاح هذه الاجتماعات لضمان استتباب الامن والامان لأوطاننا ولشعوبنا.

وقد عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الاثنين اجتماعهم التحضيري تمهيدا للاجتماع ال29 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعضوية عدد من القيادات الأمنية المعنية.

وناقش الوكلاء عددا من المواضيع على جدول الأعمال والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك كما تم بلورة عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي باجتماعهم القادم ال39.