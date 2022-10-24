وزير الإعلام يعفي دور النشر المحلية من رسوم المشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ45

أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالتكليف الدكتور عيسى الانصاري عن اعفاء دور النشر المحلية من رسوم المشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب ال45 وذلك بتعليمات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب عبدالرحمن المطيري.

وقال الانصاري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن تعليمات وزير الاعلام بالإعفاء من الرسوم يأتي من منطلق الحرص على دعم الكتاب والأنشطة الثقافية في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي سينعقد في الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وأفاد بأن هذه المبادرة جاءت لدعم كافة الجهود الهادفة لصناعة النشر وتعزيز القراءة والثقافة في المجتمع الى جانب سعيها إلى دعم أصحاب دور النشر بعد التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) خلال الفترة الماضية.

وذكر أن الإعفاء يؤكد الاهتمام بالقطاع الثقافي والمعرفي ويجدد الالتزام بدعم دور النشر لتخفيف العبء عنهم وتمكينهم من المشاركة بالمعرض الذي يعد أحد أهم الملتقيات الثقافية الدولية الرائدة التي تعتني بقطاع النشر والكتاب ويعزز مكانة الكويت ثقافيا.