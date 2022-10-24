وزيرة “الشؤون” تؤكد اهتمامها بالحقوق والمطالب القانونية للعاملين في مكتب الانماء الاجتماعي

أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم الاثنين اهتمامها بالحقوق والمطالب القانونية للعاملين في مكتب الإنماء الإجتماعي.

وقالت البغلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن من حق كل موظف المطالبة بحقوقه سواء المادية أو القانونية أو المعنوية بالطريقة التي يكفلها القانون مشيرة الى انها ستعقد اجتماعا عاجلا مع المعنيين بالمكتب لمعرفة ودراسة مطالب الموظفين وفق الانظمة والقوانين والقرارات المنظمة من ديوان الخدمة المدنية.