“التربية” تستنكر حادثة طعن مدرس لزميله

استنكرت وزارة التربية الحادثة المؤسفة التي وقعت ظهر اليوم في مدرسة حارثة ابن سراقة الابتدائية بنين، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتعاون التام مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وأوضحت وزارة التربية بأن خلافاً وقع بين معلمين في المدرسة تطور الى تشابك بالأيدي ثم أقدم أحدهما الى طعن زميله، حيث قامت الإدارة المدرسية باستدعاء الطوارئ الطبية فوراً لنقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وإذ تعرب وزارة التربية عن استيائها لمثل هذه الأفعال الفردية الخارجة عن رسالة المعلم الذي يفترض أن يكون قدوة لتلاميذه، و تؤكد الوزارة بعدم السماح بالخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل أسوار المدرسة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات المطلوبة في هذا الشأن.