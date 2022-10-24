الداخلية: ضبط نحو مليون قرص لاريكا و4 كيلو من المواد المخدرة وعدد 386 زجاجة خمر وكمية من اقراص الكبتاجون

الداخلية: ضبط نحو مليون قرص لاريكا و4 كيلو من المواد المخدرة وعدد 386 زجاجة خمر وكمية من اقراص الكبتاجون

في إطـار حـرص معالـي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالـد الأحمـد الصباح علـى متابعة الحالة الأمنية والاطلاع على جهود قطاعات وأجهـزة وزارة الداخلية لتحقيـق الأمن والاستقرار وضبط المخالفين والخارجيـن عـن القانون، وفـي ظـل الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة تجار المخدرات والمـواد الممنوعة، والمؤثرات العقلية، وتوجيه ضربات مستمرة ضد مروجيهـا حمايـة للمجتمـع مـن اخطارهـا.

قام النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الأحد 23/10/2022 بزيارة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمتابعة ضبط كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية وكمية من زجاجات الخمر، وكان في استقباله الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن الجنائي.

المضبوطات

واستمع معاليـه إلـى شـرح مفصـل مـن الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائـي اللـواء حامد الدواس عن طريقة ضبط الكمية والجهود التي بذلتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مـن خـلال ورود معلومـات مـن أحـد المصادر السرية تفيد بحيازة شخصين على كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، للمتاجرة فيها، وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تم ضبطهما وبحوزتهما نحو مليون قرص لاريكا و4 كيلو من المخدرات وعدد 386 زجاجة خمر وكمية من اقراص الكبتاجون ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة، والضرب بيد من حديـد لـكل من تسول له نفسه بث السموم التي تستهدف أبناء المجتمع، مشيداً بقدرة رجـال الأمـن علـى التصدي لكل اساليب ترويج المواد المخدرة وتوجيه الضربات المستمرة لتجار المخدرات، داعيا إلى المزيـد مـن اليقظة وتكثيف التحريات لضبط المهربين والمروجين لهذه الآفة.

كما أشار الوزير الى توجه الحكومة الى انشاء مصحات عالمية بقيادة كادر طبي متخصص للتأهيل السلوكي والنفسي في معالجة مرضى الإدمان وذلك بسرية تامة حتى يعـودوا الى المجتمع اعضاء فاعلين.

المضبوطات