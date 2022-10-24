مبارك الطشة: وجهت أسئلة برلمانية بشأن الخدمات في منطقتي جنوب عبدالله المبارك والمطلاع وتأخر تطوير طريق كبد

أعلن النائب د. مبارك الطشة عن توجيه أسئلة برلمانية لوزيرة الكهرباء والماء ووزيرة الأشغال د. أماني بوقماز حول الموعد المحدد والمتوقع لوصول التيار الكهربائي لمنطقة جنوب عبدالله المبارك ومنطقة المطلاع السكنية، وأسباب تأخير مشروع تطوير طريق كبد.

وأوضح الطشة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الكثير من القسائم السكنية في هاتين المنطقتين جاهزة للسكن ولكن أصحابها ينتظرون إيصال التيار الكهربائي.

ونوه بأن هناك محطات كهربائية تم تشغيلها بالفعل ولكنها تحتاج إلى ربط بمحطات أخرى للاستفادة منها، معربا عن أمله بأن يتم حل هذه القضية دون تأخير.

من جهة أخرى، أوضح الطشة أن الكثير من المواطنين الذين يرتادون طريق كبد وسكان منطقة غرب عبدالله المبارك يعانون من الحوادث والمخاطر المتعددة والزحام الذي يعطل مصالحهم ووصولهم إلى منازلهم.

وذكر أنه وجه أسئلة برلمانية بشأن مشروع طريق كبد الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للطرق بمبالغ كبيرة ولا يوجد أثر للمشروع برغم ازدياد مشكلة هذا الطريق تعقيدا يوما بعد آخر، مطالبا إفادته بآخر تطورات المشروع وأسباب التأخر في التنفيذ.

وفي موضوع آخر، دعا الطشة وزير التربية إلى الالتفات لمدارس منطقة غرب عبدالله المبارك التي تم افتتاحها أخير، نظرا لوجود العديد من الشكاوى بعدم جهوزيتها وأبرز مشاكلها عدم توفر العمالة الكافية مما تسبب في مشاكل صحية للطلبة، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر إلى حين الانتهاء منه.