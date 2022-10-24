خالد العتيبي يطالب وزير التربية بحل مشكلة توصيل الدارسات في المعهد الديني الثانوي بقرطبة

طالب النائب خالد محمد المونس وزير التربية والتعليم العالي د. حمد العدواني بالوصول إلى حل فوري وسريع لمشكلة تنقل بناتنا الدارسات في المعهد الديني الثانوي بقرطبة، مؤكدا أنه من غير المقبول تأخير وصول الطالبات للمعهد وكذلك تأخير عودتهم بعد انتهاء الدوام بسبب دمج عدد كبير من المناطق في باص واحد.

وأكد العتيبي رفضه تجمع البنات عند الجمعيات الرئيسية بالمناطق وضرورة ذهاب الباصات إلى منازل الطالبات كما هو متبع.

ودعا العتيبي الوزارة إلى انتقاء الباصات، مؤكدا حق أولياء الأمور في رفضهم الباصات الكبرى التي تشبه باصات الشركات والنقل العام والتي سببت زحمة كبيرة داخل المناطق السكنية.

وطالب بعودة الباصات القديمة وتوفير باص لكل منطقتين على الأقل كما كان يحدث في السابق.