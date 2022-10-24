باكستان تجدد دعمها الكامل لسيادة السعودية وجهودها للتوصل إلى تسوية سلمية في اليمن

جددت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين تقديم الدعم الكامل لسيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية وجهودها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية في اليمن.

ودان المتحدث باسم الوزارة عاصم افتخار في بيان انتهاكات مليشيات الحوثي لقرارات مجلس الأمن الدولي والقيام بأنشطة وهجمات إرهابية ضد المملكة العربية السعودية.

واضاف ان باكستان حثت باستمرار جميع الأطراف في الصراع باليمن على الانخراط في محادثات سلمية وذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال المسؤول الباكستاني إن الهدنة التي تم التوصل اليها في وقت سابق من هذا العام قد أسفرت عن مكاسب من خلال تحقيق سلام “نسبي” معربا عن الأسف لعدم تجديد مليشيات الحوثي للهدنة ما قد يتسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني وعرقلة الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم.

ودعا مليشيات الحوثي الى وقف الأنشطة المسلحة والأعمال الإرهابية والدخول في حوار جاد لإنهاء الصراع وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وتجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

وأعرب المتحدث عن إيمان باكستان بأن الحرب لا تخدم أي هدف وأن جميع القضايا والخلافات يمكن حلها عن طريق الحوار السلمي لافتا إلى أن تبني طريق الحوار السلمي من شأنه انقاذ آلاف الارواح البريئة وحماية مستقبل الشعب اليمني.