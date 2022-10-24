“زين” الراعي البلاتيني لفعاليات الدورة التاسعة من منتدى الحكومة الإلكترونية

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمُنتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، والذي نظّمته شركة “نوف أكسبو” بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تحت شعار “الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة” تحت رعاية وحضور معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.

وشاركت زين في فعاليات افتتاح المنتدى بفندق كراون بلازا، وذلك بحضور راعي الحفل معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق، ومدير عام شركة نوف إكسبو يوسف المرزوق، والمدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان.

الروضان تُلقي كلمتها على هامش أعمال افتتاح المؤتمر

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها خلال المنتدى، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: ” نعتز بكون زين راعياً ومُشاركاً رئيسياً في هذا المنتدى السنوي البارز على مدار السنوات الخمس السابقة، فنحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك مؤسسات القطاع الخاص الكويتي في تنفيذ خطة التنمية، ولعل أحد أبرز الجوانب الرئيسية لنجاح تلك المشاركة ما نراه من توسع مضطرد في تطبيق التحول الرقمي الشامل في وزارات ومؤسسات الدولة المُختلفة “.

وتابعت الروضان: ” مما لا شك فيه أن مُنتدى الحكومة الإلكترونية – وعلى مدار مواسمه السابقة – قد أسهم وبشكلٍ فعّال في طرح العديد من الحلول الجادة والرؤى المُستقبلية الناجعة لتطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك بما يُحقق رؤية كويت جديدة بحلول عام 2035 “.

وأضافت بقولها: ” نؤمن بأن القطاع الخاص الكويتي شريكٌ استراتيجي وجزءٌ لا يتجزأ من خُطط التنمية المحلّية، بل ويعتبر أحد ركائزها الأساسية، فللقطاع الخاص دورٌ بارز في قيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، وزيادة مستويات الكفاءة الإنتاجية، وذلك تحت مظلّة رؤية الدولة وفي إطار هويتنا الوطنية الراسخة، فمعاً يُمكننا تحقيق النمو البشري، وبناء البُنية التحتية الملائمة، وخلق فرص عمل جاذبة للشباب الكويتي يتم من خلالها صقل وتنمية المهارات واكتساب الخبرات لاستكمال ريادة الكويت في المنطقة “.

ونوّهت الروضان: ” ولقد كان لدى زين رصيدٌ متميز من الشراكات المُثمرة مع العديد من مؤسسات القطاع الحكومي خلال الأعوام الأخيرة، فقد أخذنا العديد من الخطوات الثابتة نحو تعزيز ريادتنا بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وفي المنطقة، ورؤيتنا لتمكين التحوّل الرقمي الشامل في القطاعات الحيوية المختلفة بالكويت “.

الناهض مُكرماً وليد الخشتي على رعاية زين بتواجد الودعاني والمرزوق والسلمان

وتابعت قائلةً: ” ومن الأمثلة البارزة على ذلك، تعاوننا مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المُتجددة في إدخال منظومة العدادات الذكية بما تتضمنه من قنوات رقمية تتيح للمستخدم إمكانية متابعة الاستهلاك وتنظيمه، وقنوات الدفع الإلكتروني الرقمية لسداد فواتير الكهرباء “.

وأضافت الروضان: ” كما سُعدنا بمشاركة وزارة الإعلام بإطلاق أول تطبيق رقمي متكامل لمتابعة قنوات تلفزيون دولة الكويت ومتابعة البث المباشر رقمياً وجدولة مشاهدة البرامج المختلفة حسب الطلب، ولدينا العديد من المشاركات الاستراتيجية التي تدعم وتحقق المزيد من تطبيقات التحول الرقمي التي تهدف لتحسين وتسهيل خدمة المواطن والمقيم، وتعزز من كفاءة أداء الأجهزة والقطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص “.

واختتمت بقولها: ” وكما تعلمون فإن ركائز النجاح في التحول الرقمي تتعدى بناء التطبيقات الرقمية، حيث نتطلع للاستمرار في بناء ركائز أخرى للتحول الرقمي كمراكز تخزين البيانات والحوسبة السحابية وأكاديميات تنمية المعرفة والمهارات الرقمية لنساهم في مُشاركة القطاع العام في تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي في الكويت “.

وهدف منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع الذي نص شعاره على أن “الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة” إلى أن يُشكّل نقطة انطلاق لنهضة تنموية شاملة في دولة الكويت، تُشكّل التكنولوجيا بشكلٍ عام وبرامج الحكومة الإلكترونية على نحوٍ خاص ركيزة هذه النهضة، وعلى نحوٍ أدق، فإن المنتدى هدف هذا العام لأن تتحول جهود التحول الرقمي بدولة الكويت إلى مسار نهضوي يرسم مستقبلاً مشرقاً لدولة الكويت ويتكامل مع رؤية الكويت 2035.