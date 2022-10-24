ماجد المطيري: تقدمت بحزمة اقتراحات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

قال النائب ماجد المطيري إنه تقدم بحزمة اقتراحات بقوانين لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعديل ما يتعلق بـ” حرمان المسيء” وضم ربات البيوت وذوي الإعاقة إلى قاعدة التأمين الصحي “عافية”.

وأضاف المطيري في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين المعيشة تشمل استحقاق المرأة الكويتية البالغة من العمر 40 عاماً سواء كانت متزوجة أو عزباء أو مطلقة أو أرملة المساعدة المالية المخصصة لربات البيوت.

وتابع إن الاقتراحات تشمل زيادة بدل غلاء المعيشة من 120 إلى 240 ديناراً وتخفيض نسبة القسط الإسكاني من 10% إلى 5% وزيادة مكافأة الطلبة إلى 350 ديناراً وزيادة مكافأة التخصص النادر إلى 750 ديناراً.

وأشار إلى تقديمه اقتراحا لزيادة العلاوة الاجتماعية إلى 100 دينار للأبناء و200 دينار للمعاق شهريا، فضلا عن اقتراح بفتح معهد ديني للبنات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في منطقة الأحمدي.

وذكر إن من بين الاقتراحات ما يقضي بتخصيص بيت الزكاة 200 دينار شهرياً لكل من لديه بطاقة تثبت إعاقته ممن تقدموا بطلب مساعدة مالية سواء كان كويتيا أو من أبناء الكويتيات أو من البدون.

وقال المطيري إن ” تقديم هذه الاقتراحات جاء وفاء بوعده بتقديمها في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي”.