منطقة الرماية

القوة البحرية بالجيش الكويتي تنفذ رماية بالذخيرة الحية بعد غد الأربعاء

24 أكتوبر، 2022
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أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي ان القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بعد غد الأربعاء من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وقالت المديرية في بيان صحفي اليوم الاثنين ان الرماية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.

المصدر
كونا
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24 أكتوبر، 2022
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