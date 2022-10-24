بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 65.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 65.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 5ر65 نقطة ليبلغ مستوى 98ر7200 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 90ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر139 مليون سهم عبر 9204 صفقة نقدية بقيمة 3ر43 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 16ر21 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5397 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 3197 صفقة نقدية بقيمة 9ر7 مليون دينار (نحو 24 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر83 نقطة ليبلغ مستوى 88ر8060 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 03ر1 في المئة من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 6007 صفقات بقيمة 4ر35 مليون دينار (نحو 2ر107 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5592 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 5ر62 مليون سهم عبر 2238 صفقة نقدية بقيمة 1ر7 مليون دينار (نحو 5ر21 مليون دولار).

وكانت شركات (فجيرة أ) و(كفيك) و(ورقية) و(الرابطة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(اعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (صلبوخ) و(التقدم) و(عمار) و(سكب ك) الأكثر انخفاضا.