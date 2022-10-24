سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وأمين سر المجلس أسامة عيسى الشاهين ومراقب المجلس الدكتور عبدالكريم عبدالله الكندري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب شباب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة عادل عيسى اللوغاني وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال استقباله أعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عش