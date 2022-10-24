وزارة التربية

التربية: تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلبة بسبب الكسوف الجزئي

24 أكتوبر، 2022
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أعلنت وزارة الـتـربـية عـن تعطيل الدراسة ليوم غـد الثلاثاء الموافق 2022/10/25 للطلبة فقط فـي جـميع مـدارس الـتعليم العام والـخاص والنوعي والـتعليم الديني، على أن تستأنف الدراسـة يوم الاربعاء الموافق 2022/10/26.

يأتي هذا القرار نظرا للكسوف الجزئي الذي ستمر به دولة الكويت يوم غد الثلاثاء الموافق 25 / 10 / 2022، والمتوقع أن يبدأ في الساعة 1.20 ظهراً، وحرصا من وزارة التربية على مصلحة أبناءها الطلبة وبناءً على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين.

وإذ تؤكد الوزارة على حرصها الدائم بتوفير كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة، تتمنى التوفيق والنجاح لجميع المتعلمين.

المصدر
وزارة التربية
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24 أكتوبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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