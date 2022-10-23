الدوري الإسباني: برشلونة يواصل صحوته برباعية في شباك بلباو ويؤكد استعداده لاستضافة بايرن

واصل برشلونة صحوته عقب سقوطه امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-3 في الكلاسيكو، وحقق فوزه الثاني تواليا عندما أكرم وفادة ضيفه أتلتيك بلباو بقيادة مدربه السابق إرنستو فالفيردي 4-صفر الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا استعداده لاستضافة بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى غرار مباراته السابقة التي نفض فيها غبار خسارة الكلاسيكو عندما تغلب على ضيفه فياريال بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، بينها ثنائية لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسم النادي الكاتالوني مواجهة بلباو ومدربه السابق فالفيردي بثلاثية في الشوط الأول.

وهي المباراة الاولى لفالفيردي على معب “سبوتيفاي كامب نو” منذ إقالته من الإدارة الفنية للنادي الكاتالوني في كانون الثاني/يناير 2020 بعدما قاده إلى لقبين في الليغا.

وفرض الفرنسي عثمان ديمبيليه نفسه نجما في مباراة اليوم بافتتاحه التسجيل (12) وصناعته للأهداف الثلاثة الأخرى التي تناوب على تسجيلها سيرجي روبرتو (18) وليفاندوفسكي (22) والبديل فيران توريس (73).

وأعاد برشلونة الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين ريال مدريد الفائز على اشبيلية 3-1 السبت.

وتنتظر برشلونة قمة حاسمة أمام ضيفه البافاري الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور مجموعات المسابقة القارية العريقة، يسعى من خلالها بالدرجة الأولى إلى الثأر لسقوطه أمام الأخير صفر-2 في الجولة الثانية والإبقاء على حظوظه في بلوغ ثمن النهائي.

ولا يملك برشلونة مصيره بيده في دوري الأبطال كون فوز إنتر الإيطالي على ضيفه بلزن التشيكي الأربعاء سيطيح به وسيجعله يواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق 8 نقاط خلف بايرن صاحب البطاقة الاولى و7 نقاط لإنتر الذي يتفوق على النادي الكاتالوني في المواجهات المباشرة.

وضغط برشلونة منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عندما سدد ديمبيليه كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس أوناي سيمون، فتهيأت أمام ليفاندوفسكي الذي رفعها عرضية أمام المرمى طار لها الدولي الفرنسي برأسه من مسافة قريبة وأسكنها يسار سيمون (12).

وعزز النادي الكاتالوني تقدمه بهدف ثان اثر لعبة مشتركة بين ديمبيليه وسيرجي روبرتو في الجهة اليمنى فمرر الاول كرة الى الاخير داخل المنطقة سددها قوية داخل المرمى (18).

وتابع ديمبيليه تألقه ورد الدين للمهاجم البولندي عندما مرر له كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة فتلاعب ببراعة بالمدافع أوسكار دي ماركوس وسددها قوية بيسراه داخل المرمى (22).

وهو الهدف الثاني عشر لليفاندوفسكي في الدوري هذا الموسم، فعزز صدارته لائحة الهدافين، والسابع عشر في مختلف المسابقات منذ انضمامه الى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة نجم خط وسطه غافي في عضلات الحالبين في الدقيقة 30، فدخل مكانه الدولي العاجي فرانك كيسييه (34).

وختم توريس، بديل بيدري، الهدف الرابع عندما تلقى كرة من ديمبيليه داخل المنطقة فهيأها لنفسه وتابعها زاحفة داخل مرمى سيمون (74).

ثنائية غريزمان

وقاد الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث بتسجيله ثنائية الفوز الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2-1.

ومنح غريزمان التقدم للقطب الثاني للعاصمة في الدقيقة 54 من ركلة ركنية نفذها مباشرة داخل المرمى، ثم أضاف الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع المهاجم البديل البرازيلي ماثيوس كونيا، فتوغل داخل المنطقة وهيأ الكرة لنفسه بيسراه وسددها بيمناه قوية زاحفة بين ساقي الحارس البرتغالي روي سيلفا (70).

وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير هدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (84).

وعاد أتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات محليا والتي توقفت في المرحلة الماضية عند خمسة متتالية بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه وجاره رايو فايكانو 1-1.

وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 23 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوسييداد الذي سقط أمام مضيفه بلد الوليد صفر-1 السبت في افتتاح المرحلة.

وجاء الفوز في توقيت جيد بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي تنتظره قمة حاسمة الأربعاء أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في صراعه مع الأخير وبورتو البرتغالي على البطاقة الثانية المؤهلة الى ثمن النهائي، بعدما حسم كلوب بروج البلجيكي الأولى.

ويتصدر بروج المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 6 لبورتو و4 لأتلتيكو مدريد و3 لليفركوزن.

في المقابل، مني ريال بيتيس بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الخمس الاخيرة التي حقق فيها فوزا واحدا فقط، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الخامس.

وأشاد المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بمهاجمه غريزمان، وقال “أنا سعيد جدًا لغريزمان. لقد قام بعمل كبير من أجل البقاء مع أتلتيكو مدريد، لأنه أراد ذلك”.

وأضاف “عندما يكون اللاعب في المكان الذي يريده فهذا أمر فريد من نوعه. يبدو أننا بصدد استعادة غريزمان الذي كان معنا قبل رحيله إلى برشلونة، غريزمان القائد في أرضية الملعب والذي استعاد مكانه ويفهم زملاءه ويفهمه زملاؤه. إنه يمنحه شعوراً جيداً”.

فياريال يقلب الطاولة على ألميريا

وقلب فياريال بعشرة لاعبين الطاولة على ضيفه ألميريا وانتزع منه فوزا غاليا 2-1.

وكان ألميريا البادئ بالتسجيل عبر غونسالو ميليرو اثر تمريرة من المالي البلال توريه (31)، وأدرك أليكس باينا التعادل برأسية اثر عرضية لدانيال باريخو (56).

وطرد باينا مباشرة بعد الهدف لتلقيه الانذار الثاني، لكن ألميريا لم يستفد من النقص العددي بل أن شباكه تلقت هدفا ثانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجله السنغالي نيكولاس جاكسون بتسديدة من داخل المنطقة اثر تمريرة من باريخو.

وصعد فياريال الى المركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد ألميريا عند 10 نقاط وتراجع الى المركز الرابع عشر.

وسقط إسبانيول وضيفه إلتشي في فخ تعادل مخيب 2-2، ليرفع الأول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر مقابل أربع نقاط لمنافسه، الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن.

وتعادل أيضا جيرونا مع أوساسونا 1-1، فرفع الأول رصيده الى تسع نقاط في المركز السابع عشر، والثاني إلى 17 نقطة في المركز الثامن.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء سلتا فيغو مع خيتافي.