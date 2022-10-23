الدوري الإيطالي: نابولي يواصل انتصاراته ويعزز صدارته ولاتسيو يلحق الخسارة الأولى بأتالانتا

قاد المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن فريقه نابولي إلى مواصلة بدايته الرائعة هذا الموسم بتسجيله هدف الفوز على روما 1-صفر الأحد على الملعب الأولمبي في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وسجل أوسيمهن الهدف الوحيد في الدقيقة 80 عندما تلقى كرة من البديل ماتيو بوليتانو داخل المنطقة فشل المدافع الإنكليزي كريس سمولينغ في تشتيتها، فسددها قوية بيمناه من زاوية ضيقة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارسي البرتغالي روي باتريسيو.

وعوض أوسيمهن إهداره لفرصة مماثلة في الدقيقة 69 عندما سدد الكرة بجوار القائم الايمن البعيد (69).

وهو الفوز السابع تواليا لنابولي والتاسع في الدوري هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده الجديد ميلان حامل اللقب الذي كان أكرم وفادة ضيفه مونتسا 4-1 السبت، فيما مني روما بخسارته الثالثة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

كما هو الفوز الثاني عشر للفريق الجنوبي الساعي إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ 1989-1990، في مختلف المسابقات هذا الموسم (العلامة الكاملة في 4 جولات في مسابقة دوري أبطال أوروبا)، وبقي الوحيد دون خسارة في الدوري حتى الآن هذا الموسم بعدما سقط أتالانتا مطارده المباشر السابق أمام مضيفه لاتسيو صفر-2 اليوم.

ويلعب نابولي مع ضيفه رينجرز الاسكتلندي الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، علما بأنه ضمن بلوغه ثمن النهائي.

وفي المباراة الثانية، تابع لاتسيو نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة وألحق الخسارة الأولى بمضيفه أتالانتا هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-صفر.

وبكر القطب الثاني للعاصمة الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي تشيرو إيموبيلي بسبب الإصابة، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة العاشرة عبر لاعب وسطه ماتيا تساكانيي اثر تمريرة من الدولي الإسباني السابق بيدرو، وأضاف البرازيلي فيليبي أندرسون الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (52).

وهو الفوز السابع للاتسيو هذا الموسم والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف أمام أتالانتا الذي تراجع إلى المركز الرابع بعدما فشل في استعادة المركز الثاني من ميلان.

خسارة ثانية لأودينيزي

ومني أودينيزي بخسارته الثانية هذا الموسم والأولى على أرضه عندما سقط أمام ضيفه تورينو 1-2.

وافتتح النيجيري أولا أينا التسجيل للضيوف في الدقيقة 14، قبل أن يُدرك الإسباني جيرار دولوفو التعادل لأصحاب الأرض (26)، قبل أن يحسم تورينو النتيجة بهدف ثان في الشوط الثاني عن طريق بييترو بيليغري (69).

وكان فريق المدرب أندريا سوتيل على مرمى حجر من صدارة الدوري قبل أسبوعين، لكن تعادلين متتاليين وخسارة مفاجئة أمام تورينو، أدوا إلى تراجعه للمركز السادس بالترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف أمام إنتر الفائز السبت على فيورنتينا 4-3.

في المقابل، أنهى تورينو سلسلة من خمس مباريات متتالية من دون انتصار في الدوري، وارتقى إلى المركز التاسع مع 14 نقطة.

وجاءت خسارة أودينيزي بعد خروجه المبكر في مسابقة الكأس بسقوطه أمام مونتسا الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء 2-3 الأربعاء في الدور الأول.

وتنفس بولونيا الصعداء بفوزه على ضيفه ليتشي 2-صفر.

وحسم بولونيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه الدولي النمسوي ماركو أرناتوفيتش (13 من ركلة جزاء) والاسكتلندي لويس فيرغوسون (35).

وانفرد أرناتوفيتش بصدارة لائحة الهدافين برصيد سبعة أهداف بفارق هدف أمام شركائه السابقين إيموبيلي (لاتسيو) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (إنتر) والصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس).

وهو الفوز الثاني لبولونيا هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم وتعادل، فرفع رصيده غلى 10 نقاط وصعد الى المركز الثالث عشر تاركا المركز السابع عشر لليتشي الذي مني بخسارته الخامسة هذا الموسم.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي كريمونيزي مع سمبدوريا، وساسوولو مع فيرونا.