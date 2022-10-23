واشنطن ردا على موسكو: أوكرانيا لا تعد لاستخدام “قنبلة قذرة”

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض الأحد أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام “قنبلة قذرة” ضد القوات الروسية، هي “خاطئة بوضوح”.

وقالت أدريين واتسون في بيان إن الولايات المتحدة ترفض “الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير (الدفاع الروسي سيرغي) شويغو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها”.

ونبهت الى أن “العالم لن يكون غبيا في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد”.

وخلال محادثات هاتفية الأحد مع نظرائه البريطاني والفرنسي والتركي، أعرب شويغو عن “مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال +قنبلة قذرة+”.

ورفض الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية، وقال “إذا كانت روسيا تقول إن أوكرانيا في صدد التحضير لأمر ما، فهذا يعني أمرا واحدا: إن روسيا سبق أن اعدت كل ذلك. أعتقد أن على العالم أن يرد بأقسى قدر ممكن”.