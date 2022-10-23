نادي كاظمة يتوج بطلا لكأس السوبر الكويتي لكرة السلة للمرة الأولى بتاريخه

توج نادي كاظمة بطلا للنسخة السابعة لكأس السوبر لكرة السلة للموسم الرياضي (2023/2022) بعد فوزه المثير على نظيره الكويت بنتيجة (102-94) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاحد ليكسر الفائز هيمنة الكويت على البطولة التي فاز بكل النسخ الست السابقة لها.

وفرض فريق الكويت حامل لقب الدوري والكأس للموسم الفائت افضلية واضحة على مجريات الشوط الاول للقاء الذي جرى بصالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة منذ بدايتها بفضل تحركات لاعبيه الجيدة تحت السلة وخارج القوس لينهي الشوط الاول متقدما بفارق 16 نقطة بواقع (56/40).

وانتفض لاعبو نادي كاظمة الذي تأهل لهذه المباراة كونه وصيف الدوري للموسم الفائت في الشوط الثاني وذلك بقيادة نجم المباراة الأول وافضل مسجل للنقاط محترفه الامريكي كيفن ميرفي ليقترب بالنتيجة شيئا فشيئا قبل ان يتقدم في آخر دقائق المباراة.

وتمكن كاظمة من مواصلة تألقه في باقي اوقات المباراة ليحسمها بفارق 8 نقاط ليحقق كاظمة الفوز على حساب فريق كبير توج قبل ايام بلقب بطولة الأندية العربية.

وعقب ختام المباراة التي تعد تدشينا لمسابقات الاتحاد المحلية توج رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي الفريق الفائز بالمركز الاول والثاني بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومسؤولي الناديين.

وتبدأ منافسات بطولة الدوري للموسم الجديد في 30 اكتوبر الجاري باقامة الدور التمهيدي للدوري بمشاركة 10 فرق والذي سيقام بنظام الذهاب والاياب ويستمر حتى يناير المقبل على ان يتم بعد ذلك ووفقا للنتائج بتصنيف الفرق الى اندية تلعب بالدوري الممتاز واخرى تلعب بدوري الدرجة الأولى.