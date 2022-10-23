رجل يلوح بالعلم السوداني بالقرب من إطارات محترقة مع خروج المتظاهرين السودانيين إلى شوارع الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري

مقتل متظاهر “بطلق ناري” خلال احتجاجات في الخرطوم

23 أكتوبر، 2022
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قتل متظاهر الأحد خلال احتجاجات نظمت في العاصمة السودانية، بحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب العسكري، وذلك قبل يومين من حلول الذكرى الأولى للانقلاب.

وقالت لجنة الأطباء في بيان “ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة اليوم (الأحد) بمدينة الخرطوم”، مشيرة إلى أن عدد قتلى المتظاهرين منذ تنفيذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول/اكتوبر 2021 ارتفع الى 118 قتيلا.

المصدر
كونا
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23 أكتوبر، 2022
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