الوزير الشيتان: اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع “مكتب المجلس” للتنسيق والتعاون بين السلطتين

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ان اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم الأحد بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام المادة (50) من الدستور.

وذكر الوزير الشيتان الذي يرأس اللجنة التنسيقية الوزارية بين الحكومة ومجلس الأمة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن تقضي بتحقيق مضامين كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن سموه في 22 يونيو الماضي.

وأضاف ان حضور الحكومة للاجتماع يأتي كذلك بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بما يضمن تحقيق ما جاء في النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة.

يذكر ان اللجنة التنسيقية الوزارية بين الحكومة ومجلس الأمة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.