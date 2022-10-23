وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة إلى سمو أمير البلاد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي اليوم الأحد ان وزير الداخلية رفع برقية تهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الوزارة اعرب فيها عن “أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة عودة سموه الى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح”.

ودعا الله العلي القدير أن يفيء على سموه بموفور الصحة وتمام العافية ويكلأه بعنايته ورعايته ويديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه حفظه الله ورعاه.