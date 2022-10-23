الهيئة العامة للمعلومات المدنية

“المعلومات المدنية”: إطلاق النسخة التجريبية لتطبيق سهل لأصحاب الأعمال للجهات الحكومية المشاركة فقط

23 أكتوبر، 2022
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أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأحد الانتهاء من إطلاق النسخة التجريبية (لأصحاب الأعمال) والمخصصة للجهات الحكومية المشاركة فقط.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن النسخة التجريبية للجهات عبر التطبيق تهدف إلى اختبار خدماتها مشيرة إلى ان عدد الجهات المشاركة عبر النسخة التجريبية يبلغ 15 جهة حكومية بخدمات تزيد عن 90 خدمة.

واضافت ان التطبيق سوف يكون له الأثر المباشر في تحسين مؤشرات بيئة الأعمال معتبرة انه من أهم خطوات التحول الرقمي وفق خطة التنمية للبلاد.

المصدر
كونا
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23 أكتوبر، 2022
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