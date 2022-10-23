مطالبات النواب مالية ..لائحية

بدأت اقتراحات نواب مجلس الأمة في أولى أيام العمل تنهال على رئاسة المجلس بطلبين أساسين، الأول يختص بالشق المالي وزيادات الرواتب والأخر فيما يخص تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس.

وأمام تلك المطالبات التي يعتبر بعضها تعجيزي تقف كل التوقعات حائرة عن ما سيسفر عنه التوافق النيابي الحكومي غير أن الشق الأهم هو التخوف من الاصطدام بالمخالفة الدستورية حسب بعض المطالبات النيابية.

ويرى مراقبون أن تقدم النواب بجملة تعديلات اللائحة الداخلية جاء بعد ان حاولوا في المرات الماضية تمرير بعض الطلبات التي اعتبرت وقتها “غير لائحية” مما حدا بهم للذهاب في بداية دور الانعقاد الحالي إلى التعديلات اللائحية تمهيدا لتطبيقها مستقبلاً,

وفي جرد سريع لأبرز ماجاء “بنسف” اللائحة الداخلية الداخلية لمجلس الأمة:

تعديل التصويت على مناصب اعضاء مكتب المجلس نداء بالاسم وليس بالاقتراع السري عدم تصويت الوزراء في الاستجوابات. تعديل مادتين بشأن اللجنة التشريعية بفك الارتباط عن كل الاقتراحات المقدمة إلى المجلس واحالتها مباشرة الى اللجنة المختصة. عدم جواز تنفيذ اي حكم ضد عضو مجلس الأمة الا بعد ان يصبح باتا. شغل منصب رئيس مجلس الأمة ونائبه بعد خلوهما.

اما فيما يخص ابرز المطالبات المالية:

شراء فوائد القروض اسقاط القروض زيادة بدل غلاء المعيشة زيادة بدل الايجار زيادة علاوة الابناء