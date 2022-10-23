مكتب مجلس الأمة يعقد اجتماعا مشتركا مع اللجنة التنسيقية الوزارية

عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون اليوم الأحد اجتماعا مشتركا مع اللجنة التنسيقية الوزارية.

وذكرت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان ان الاجتماع الذي عقد بناء على طلب من اللجنة التنسيقية الوزارية حضره أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين ومراقب المجلس النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله العنزي.

وحضر من الجانب الحكومي أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية والمكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.