صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النمسا بمناسبة إعادة انتخابه

23 أكتوبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا الصديقة لفترة رئاسية ثانية، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته كل التوفيق والسداد لمواصلة إسهاماته في الارتقاء بالمسيرة الحضارية للبلد الصديق وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية النمسا الصديقة لفترة رئاسية ثانية متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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23 أكتوبر، 2022
0 7 دقيقة واحدة

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