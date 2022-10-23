بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 19.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 7ر19 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7266 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر261 مليون سهم عبر 11823 صفقة نقدية بقيمة 5ر63 مليون دينار (نحو 4ر192 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 08ر7 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5418 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 7ر162 مليون سهم عبر 5518 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار (نحو 7ر52 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر24 نقطة ليبلغ مستوى 46ر8144 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 5ر98 مليون سهم عبر 6305 صفقات بقيمة 13ر46 مليون دينار (نحو 7ر139 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر10 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5613 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 8ر137 مليون سهم عبر 4163 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار (نحو 2ر47 مليون دولار).

وكانت شركات (التعمير) و(صلبوخ) و(معادن) و(المساكن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(استهلاكية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كفيك) و(كميفك) و(فجيرة أ) و(نور) الأكثر انخفاضا.