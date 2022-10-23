هل يتولى وزير الأمة مهمة المعاملات؟

23 أكتوبر، 2022
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لا استثناء للمعاملات ولا للواسطة.. جهات حكومية تغلق الباب في وجه سكرتارية النواب

يبحث عدد من نواب مجلس الأمة مخرجًا لتمرير معاملاتهم في بعض الجهات الحكومية، واقترحوا أن يتولى مهمة المعاملات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة!

وقال مصدر مطلع لـ كويت نيوز ان النواب في الأيام الأولى لعملهم منوا النفس ان يتغير الوضع بعد أداء اليمين الدستورية.

ولفت إلى أن ماشهدوه النواب أيام الاربعاء والخميس الماضي واليوم رسخ لديهم فكرة وقف الحكومة للمعاملات واستقبال سكرتارية النواب.

وأكد المصدر أن إغلاق الحكومة الأبواب في وجه السكرتارية يسبب إحراجًا كبيراً للنواب أمام قواعدهم الإنتخابية ولكن في الوقت ذاته طالبوا بأن تسرع الحكومة بعجلة إنجاز المعاملات ووضع آلية محددة تضمن العدالة والمساواة للجميع.

وعن أبرز مواقف بعض النواب في مراجعاتهم للجهات الحكومية هو رفض رئيسة قسم في وزارة التربية لمعاملات نائب “جديد” والطلب منه التوجه إلى مكتب الوزير مباشرة 

بواسطة
يوسف المطيري
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23 أكتوبر، 2022
0 59 دقيقة واحدة

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