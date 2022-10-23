“الخطوط الكويتية” تسجل نموا في إيراداتها بنسبة 14 في المئة خلال 9 أشهر

قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأحد إنها سجلت زيادة في إيراداتها بنسبة 14 في المئة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأوضح رئيس مجلس (الكويتية) علي الدخان في مؤتمر صحفي للاعلان عن النتائج المالية للشركة عن فترة الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي أن الشركة ستصل إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات اواخر عام 2024 ومن ثم ستنتقل تباعا إلى مرحلة تحقيق الأرباح.

وأضاف الدخان أن الخسائر المتوقعة للشركة بنهاية العام قد تتراوح بين 50 و 60 مليون دينار كويتي (بين 160 و192 مليون دولار أمريكي) مقارنة بخسائر تبلغ 107 ملايين دينار بنهاية 2019 بنسبة تحسن بلغت 50 في المئة.

وذكر أن الشركة تسلمت 18 طائرة من صفقة ال 31 طائرة من (ايرباص) لافتا إلى أن الطائرات الجديدة ستصل تباعا من عام 2024 إلى منتصف 2025.

ولفت إلى أن الرحلات المغادرة زادت بنسبة 3 في المئة وزاد عدد المسافرين 4 في المئة كما زادت نسبة استغلال المقاعد 3 في المئة وبلغ الالتزام بالمواعيد 89 في المئة.

وتأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.