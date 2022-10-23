سمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من أخوانه معالي أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية الصديقة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

سائلين المولى تعالى أن يمتع سموه رعاه الله بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز الزاخرة بالإنجازات التنموية والحضارية التي ترتقي بالمكانة الرفيعة للوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبمؤازرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة مبتهلا سموه حفظه الله إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وأن يسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وازدهار وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية.