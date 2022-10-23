استشهاد فلسطيني اثر عملية اغتيال في مدنية نابلس بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد شاب فلسطيني اثر عملية اغتيال اسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان ان الشاب تامر الكيلاني (33 عاما) استشهد إثر إنفجار عبوة ناسفة وضعت له في دراجته الخاصة لترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 177 شهيدا بينهم 51 شهيدا في قطاع غزة.

من مكان اغتيال الشاب تامر الكيلاني عبر تفجير عبوة أثناء مروره بجانبها في نابلس

وذكرت تقارير صحفة اسرائيلية ان سلطات الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى تحسبا لموجة من الرد المتوقع بعد اغتيال الكيلاني احد عناصر مجموعة (عرين الأسود) التي تقود المقاومة وعمليات اطلاق النار في نابلس.