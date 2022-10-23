سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية الصديقة والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح… هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودة سموكم الميمونة إلى أرض وطننا العزيز برعاية الله وفضله بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت بفضل الله تعالى بالنجاح.

وإذ نحمد الله حمدا كثيرا أن اطمأنت على صحة سموكم حفظكم الله ورعاكم قلوبنا وشرحت بعافيتكم صدورنا. وقرت بعودكم الحميد عيوننا وعيون أهل الكويت الأوفياء فإننا لندعو الله تعالى أن يحيط سموكم بعظيم عنايته وكريم رعايته وأن يديم عليكم الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وأن يديم على وطننا الحبيب الخير والنماء والتقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب التوفيق خطاكم.

مع أطيب الأمنيات…

مشعل الأحمد الجابر الصباح

ولي العهد”.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه سموه من تهنئة بعودة سموه حفظه الله إلى أرض الوطن العزيز بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة في الجمهورية الإيطالية الصديقة والتي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح وعلى ما أبداه سموه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية ويحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء وأن يوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى لصون مكانته المرموقة عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمنشودة على صعيد مساره الحضاري الطموح.