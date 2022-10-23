نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الداخلية: الخالد يأمر بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الإنتهاء من التحقيق

23 أكتوبر، 2022
0 118 أقل من دقيقة

بالاشارة لما تم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي من قيام قوة من رجال مباحث خفر السواحل بعد اخذ اذن النيابة بمداهمة مسكن شخصين مشتبه بهما بتجارة المخدرات بمنطقة الجهراء وقيام عدة اشخاص بعرقلة عملية ضبط المتهمين والتفتيش وتمكين المتهمين من الهرب.

تؤكد وزارة الداخلية بأننا دولة مؤسسات وأنها ملتزمة بجميع الاجراءات القانونية وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ اللازم وفق القانون.

كما أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الإنتهاء من التحقيق.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
23 أكتوبر، 2022
0 118 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

23 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة

23 أكتوبر، 2022

البلدية: دعوة ممثلي الجمعيات التعاونية للاجتماع الثلاثاء المقبل بمبنى بلدية محافظة حولي

23 أكتوبر، 2022

شؤون المحافظات: حريصون على تعزيز دور المحافظين وتفعيل اختصاصاتهم وصلاحياتهم

23 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى