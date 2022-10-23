الداخلية: الخالد يأمر بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الإنتهاء من التحقيق

الداخلية: الخالد يأمر بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الإنتهاء من التحقيق

بالاشارة لما تم تداوله في برامج التواصل الاجتماعي من قيام قوة من رجال مباحث خفر السواحل بعد اخذ اذن النيابة بمداهمة مسكن شخصين مشتبه بهما بتجارة المخدرات بمنطقة الجهراء وقيام عدة اشخاص بعرقلة عملية ضبط المتهمين والتفتيش وتمكين المتهمين من الهرب.

تؤكد وزارة الداخلية بأننا دولة مؤسسات وأنها ملتزمة بجميع الاجراءات القانونية وسيتم التحقيق بالواقعة واتخاذ اللازم وفق القانون.

كما أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بإيقاف القوة المشاركة في عملية الضبط والمداهمة لحين الإنتهاء من التحقيق.