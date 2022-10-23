مجلس الأعمال الكويتي في دبي ينتخب مجلس إدارته الجديد

انتخب مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية مجلس إدارة جديدا للفترة المقبلة (2022-2023) وذلك على هامش الجمعية العمومية السنوية التي عقدت اليوم الأحد.

وقال المجلس في بيان صحفي إن الجمعية العمومية اختارت فراس السالم رئيسا وخالد الراشد نائبا للرئيس ومحمود الرفاعي أمينا للسر ومشعل الفرس أمينا للصندوق وناصر الساير عضو مجلس إدارة.

وأضاف أن الجمعية العمومية السنوية حددت الأهداف الاستراتيجية للفترة المقبلة وأقرت التقريرين المالي والإداري للفترة السابقة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة الجديد فراس السالم قوله إن مجلس الأعمال الكويتي في دبي سيسعى خلال الفترة المقبلة الى المساهمة بشكل فعال بتنمية العلاقات الاقتصادية ما بين القطاع الخاص الكويتي والشركات والهيئات الحكومية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح السالم أن العلاقات التجارية بين الكويت والإمارات آخذة بالنمو ما يخدم التنمية الاقتصادية بين البلدين مشيرا الى أن هناك إقبالا من شركات كويتية جديدة مهتمة بدخول السوق الاماراتي مع استمرار تسجيل أعضاء جدد في الجمعية العمومية للمجلس.

يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها.