الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1% مسجلا 1658 دولارا للأونصة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن الذهب حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1 في المئة ليغلق عند 1658 دولارا للأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي إثر توقعات بانهاء عمليات رفع أسعار الفائدة الأمريكية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد اجتماعه في شهر نوفمبر القادم.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد أن أسعار الذهب ارتدت من أدنى مستوياتها الشهرية حول 1617 دولارا للأونصة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد اعلان بعض صانعي السياسة الامريكية تخوفهم بشأن ما إذا كان المضي في رفع سعر الفائدة قد يتسبب في “إجهاد مفرط” للاقتصاد الأمريكي.

وذكر أنه من المتوقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (البنك المركزي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في اجتماع نوفمبر المقبل مع توقعات بانتهاء عمليات رفع الفائدة الأمريكية بشكل “حاد” في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الذهب تلقى الدعم السعري الأسبوع الماضي من هبوط الدولار الأمريكي في أعقاب تقارير حول تدخل السلطات اليابانية لدعم الين إضافة إلى هبوط العوائد على سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة.

وأفاد بأن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) صعدت بنسبة 1.2 بالمئة أو ما يعادل 19.50 دولار لتسجل 1656 دولارا للأونصة عند الاقفال بالتوازي مع هبوط مؤشر العملة الامريكية 0.6 بالمئة مسجلا 112.172 نقطة.

وعن السوق المحلي أفاد بأنه شهد زيادة في عمليات الشراء نظرا إلى انخفاض سعر الذهب إلى أن ارتفع يوم الجمعة إذ وصل سعر الغرام من عيار 24 الى 16.6 دينار أما عيار 22 فبلغ 15.3 دينار في حين بلغ سعر الفضة 242 دينارا للكيلوغرام الواحد.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.