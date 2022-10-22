سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني ال 20 للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخابكم لولاية ثالثة لرئاسة اللجنة المركزية.

مشيدا سموه رعاه الله بما حققته جمهورية الصين الشعبية الصديقة طوال فترة رئاسته من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات ومعبرا سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية والتي تشهد تطورا مستمرا في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما متمنيا سموه حفظه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات المتميزة والوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني ال 20 للحزب الشيوعي الصيني وإعادة إنتخابكم لولاية ثالثة لرئاسة اللجنة المركزية راجيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.