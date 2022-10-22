صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن قادما من إيطاليا بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة

22 أكتوبر، 2022
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بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن مساء اليوم قادما من الجمهورية الإيطالية الصديقة وذلك بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
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22 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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