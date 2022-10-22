أمين “مجلس التعاون” يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء “الضبة” اليمني

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات الحوثية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء (الضبة) النفطي في (حضرموت) اليمنية أثناء رسوم سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وقالت أمانة المجلس في بيان إن الحجرف أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك اليوم السبت إن هذا الهجوم يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهديدا للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية.

وطالب الحجرف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن هذا الهجوم يعد تصعيدا من ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيات تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم التسهيلات كافة لتمديدها انطلاقا من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

وأكد الحجرف على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن أمن اليمن واستقراره ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت أمس الجمعة أن “كل الخيارات مفتوحة” للتعامل مع التصعيد العسكري الحوثي في أعقاب الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ على ميناء (الضبة) النفطي بمحافظة (حضرموت) أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء وذلك بعد هجومين سابقين في 18 و19 أكتوبر الجاري على ميناء (رضوم).