وزير النفط: تسخير كافة الإمكانات للمساعدة في تحقيق الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا اليوم السبت الحرص على تسخير كافة الإمكانات للمساعدة في تحقيق الخطط النفطية الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية في القطاع النفطي.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الملا نقله بيان صادر عن شركة نفط الكويت عقب زيارته لمقر الشركة وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والرئيس التنفيذي بالوكالة ل(نفط الكويت) خالد العتيبي.

ولفت الملا الى أهمية التنسيق مع جهات الدولة لتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير تلك المشاريع وسرعة إنجازها معربا عن تطلعه للتعاون مع كل القيادات النفطية للعمل الجاد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأثنى على الجهود الكبيرة التي قامت بها (نفط الكويت) خلال تاريخها الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود داعيا الى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وتطويره وصقل مهاراته ما سينعكس بالفائدة على المجتمع والقطاع النفطي على حد سواء.

جانب من جولة وزير النفط بمبنى شركة نفط الكويت

وأشاد الملا بما تم حتى الآن من زيادة بنسبة (التكويت) مطالبا بالمزيد من الدعم للشباب الكويتيين الخريجين في مختلف التخصصات.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بجانب الصحة والسلامة الذي يجب أن يحظى بأولوية نظرا لانعكاساته الايجابية على سلامة الأفراد والمنشآت وبما يمنح التميز للقطاع النفطي على المستوى العالمي ويعزز من الانتاجية.

وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي عن شركة نفط الكويت تضمن أبرز المحطات في تاريخها والإنجازات التي حققتها والمشاريع الجاري تنفيذها حاليا فضلا عن الخطط المستقبلية التي تندرج ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040.

جانب من جولة وزير النفط بمبنى شركة نفط الكويت