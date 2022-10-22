تطبيق سهل

“المعلومات المدنية”: وقف استقبال المراجعة الحضورية لـ14 خدمة وإنجازها عبر تطبيق “سهل”

22 أكتوبر، 2022
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أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم السبت وقف استقبال المراجعة الحضورية ل14 خدمة وإنجازها عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن خطوة تحويل معاملاتها إلى تطبيق (سهل) تأتي تعزيزا لأهداف الدولة في تحقيق التحول الرقمي والذي يعتمد على الخدمات الرقمية عوضا عن المراجعة الشخصية.

وأضافت أن التحويل الرقمي سيسرع من وتيرة انجاز العاملات كسبا للوقت والجهد الامر الذي سينعكس على تحسين اداء الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقدم أكثر من 20 خدمة متاحة عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل) وذلك لتسهيل اتمام معاملات الأفراد والجهات.

المصدر
كونا
الوسوم
22 أكتوبر، 2022
0 76 أقل من دقيقة

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