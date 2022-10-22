وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي بحضرموت

22 أكتوبر، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الارهابي الذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن هذا الهجوم الارهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 كما يؤكد الهجوم الارهابي استمرار نهج ميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

المصدر
كونا
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22 أكتوبر، 2022
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