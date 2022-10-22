الموقوفين

الداخلية: ضبط 67 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وبحقهم عدة قضايا

22 أكتوبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإنتشار الأمني والحملات المكثفة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة على عدد من المناطق أسفر عن ضبط (67) مخالف لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وبحقهم عدة قضايا، كما أسفر التعاون مع الجهات المعنية من تحرير (20) مخالفة من قبل وزارة التجارة و(3) مخالفات من قبل بلدية الكويت و(12) مخالفة ومحضر ضبط من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة على مركبات البيع المتنقلة وبعض المقاهي، وتم احالة المخالفين لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

المصدر
وزارة الداخلية
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22 أكتوبر، 2022
0 18 أقل من دقيقة

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