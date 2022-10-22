دولة الكويت تدعو الدول الاعضاء بالامم المتحدة الى سداد التزاماتها المالية تجاه المنظمة

دعت دولة الكويت الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى سداد كافة التزاماتها المالية تجاه المنظمة في الوقت المحدد ودون اية شروط مسبقة حتى يتسنى لها اداء مهامها على اكمل وجه.

جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم الكندري مساء أمس الجمعة أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة).

وجدد الكندري حرص دولة الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة دون أي تأخيرات.

وتطرق الى الاضرار غير المسبوقة التي ألحقتها جائحة (كوفيد- 19) بالإضافة الى الصراعات والاحداث العالمية الأخيرة على مختلف القطاعات المالية والصحية في العالم وما صاحبتها من أكبر موجة للانكماش الاقتصادي العالمي منذ أكثر من 90 سنة.

واوضح الكندري ان تلك الاضرار أكدت بأن الأداء الفعال للنظام المتعدد الأطراف ممثلا بالأمم المتحدة أصبح ضرورة حتمية وملحة لمواجهة التحديات المتزايدة وذلك لتمكين جميع الدول الأعضاء من التعافي بشكل مستدام.

واشار الى تحذير الامين العام للأمم المتحدة من تفاقم ازمة السيولة المالية التي واجهت المنظمة خلال العام 2016 الى العام 2021 وما قد يترتب عليها من مس برواتب العاملين في المنظمة وهو امر مرفوض تماما من الكويت ومن كافة الدول الأعضاء في المنظمة.

وثمن الكندري جهود الأمين العام الحثيثة الرامية الى تحسين الحالة المالية للمنظمة مؤيدا ما ورد في كلمات المسؤولين التي تشير الى ان الصحة المالية للمنظمة تقتصر على مدى وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة.

واكد انه من غير المقبول مطالبة المنظمة بالقيام بكافة ولاياتها في مجالات السلم والامن الدوليين والتنمية المستدامة وحفظ حقوق الانسان بفعالية وشفافية مع تعزيز المسائلة والأدوات الرقابية بينما يفشل المجتمع دولي بالوفاء بالتزاماته المالية تجاهها.

ولفت الكندري الى ان دولة الكويت حرصت على مناقشة هذا البند الهام كونه يوضح حالة الاستقرار المالي للمنظمة معربا عن بالغ القلق لما تمر به المنظمة مرة أخرى من أزمة مالية تنعكس بشكل سلبي على أدائها مما تتسبب في اضعاف مهامها و زعزعة استقرارها .

واكد حرص دولة الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وسعيها الى سداد المساهمات بأقرب وقت ممكن حيث تعتبر من الدول السباقة في هذا الشأن.

واضاف الكندري ان الكويت حظيت على مدى السنوات السابقة بإدراجها على لائحة الشرف مع الدول الأعضاء التي قامت بسداد كافة التزاماتها ومساهماتها المالية في الوقت المحدد دون أي شروط مسبقة.