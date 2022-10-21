سفير دولة الكويت لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

سفير دولة الكويت لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

قدم سفير دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا خليفة الخرافي اليوم الجمعة أوراق اعتماده إلى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.

وقال السفير الخرافي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في القصر الملكي بمدريد إنه نقل لملك إسبانيا تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وأضاف الخرافي أنه استعرض مع الملك الإسباني العلاقات الكويتية المتميزة مع مملكة إسبانيا وسبل تعميقها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وذكر أن الملك الإسباني حمله التحيات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مشيدا بالعلاقات الراسخة التي تربط بين الكويت وإسبانيا بعد مرور أكثر من 60 عاما على إرسائها.

ورافق السفير الخرافي في الحفل السكرتير الأول محمد الشحومي والمحلق الدبلوماسي لولوة الدوسري.