رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال

كييف تطالب بإرسال بعثة مراقبة دولية الى سد كاخوفكا

21 أكتوبر، 2022
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طالبت أوكرانيا الجمعة بإرسال بعثة مراقبة دولية الى سد كاخوفكا في منطقة خيرسون (جنوب) التي تحتلها القوات الروسية، وذلك إثر اتهام كييف لموسكو بتفخيخ السد.

وقال رئيس الوزراء الاوكراني دنيس شميغال خلال اجتماع للحكومة “ندعو الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات أخرى الى تنظيم بعثة مراقبة دولية الى كاخوفكا. يجب ان يصل خبراء دوليون فورا (الى الموقع) وكذلك طاقم أوكراني”.

وأكد أن احتمال انفجار السد التابع لمحطة كهرومائية لتوليد الكهرباء “قد يخلف آلاف الضحايا ويتسبب بإغراق عشرات القرى”.

ومساء الخميس، اتهم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الروس بتفخيخ السد الواقع في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها قوات موسكو.

ونبه الرئيس الاوكراني الى أنه “في حال تدمير السد (…) فإن قناة شمال القرم ستختفي بكل بساطة” وسيكون ذلك “كارثة واسعة النطاق”.

كذلك، قال الخميس أمام الاتحاد الاوروبي إن “أكثر من ثمانين بلدة بينها خيرسون موجودة في منطقة الفيضان السريع”.

من جانبها، نفت سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون أي تفخيخ للسد، منددة ب”أكاذيب” يسوقها زيلينسكي.

المصدر
أ ف ب
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21 أكتوبر، 2022
0 12 دقيقة واحدة

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