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جامعة الكويت: 52 باحثا من أساتذتنا ضمن قائمة “ستانفورد” لأفضل الباحثين في العالم

21 أكتوبر، 2022
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أعلنت جامعة الكويت أن 52 باحثا من أساتذتها هم ضمن القائمة الجديدة لجامعة (ستانفورد) الصادرة خلال شهر أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤسسة (إلسيفير) الهولندية لأفضل الباحثين في العالم.

وقالت الجامعة في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة إن هذا التميز باختيار 52 باحثا منها ضمن أبرز الباحثين في العالم أتى بناء على الاستشهاد بأوراقهم وأعمالهم البحثية في مختلف التخصصات وقد اعتمد التصنيف على معايير مختلفة من أهمها عدد الاقتباسات وجودة النشر والأصالة البحثية.

وأوضحت أن الدراسة (الخاصة بالتصنيف) شملت 200 ألف باحث يمثلون ما نسبته 2 في المئة من بين ملايين الباحثين في العالم في مجال الاستشهاد الأكاديمي واستندت الدراسة إلى دمج عدة عوامل منهجية لتصنيف الباحثين واستخدام البيانات المستخلصة من قاعدة بيانات منصة (سكوبس) البحثية الشهيرة.

وذكرت أن هذا العدد من العلماء في الدراسة يعتبر مؤشرا على نجاح مسعى جامعة الكويت نحو الريادة في البحث والتعليم وإنتاج أبحاث عالية الجودة والتأثير.

وأشارت إلى أنه سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الذين تم اختيارهم باعتبارهم من نخبة الباحثين المتميزين.

المصدر
كونا
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21 أكتوبر، 2022
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