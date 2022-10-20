المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس

الولايات المتحدة تندد بالمصالحة بين سوريا وحركة حماس

21 أكتوبر، 2022
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حذّرت الولايات المتحدة الخميس من أي تطبيع للعلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد واعتبرت أن مصالحته مع حركة حماس الفلسطينية تظهر “عزلته”.

استقبل الرئيس السوري الأربعاء وفدا من الحركة الإسلامية الفلسطينية، وهو يستعيد العلاقات مع العالم العربي تدريجيا بعد أن انتصر إلى حد كبير في الحرب الدامية المستمرة منذ 11 عاما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن “تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته”.

وأضاف “إن هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها”.

وتابع “سنواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة ارهابية مثل حماس”.

تحالفت حماس التي تسيطر على قطاع غزة طويلا مع سوريا لكنها اتخذت مسافة منها عام 2012 مستنكرة قمع الاحتجاجات.

وتأتي زيارة دمشق كذلك في ظل تحسن العلاقات بين حماس وحزب الله بوساطة إيرانية.

وزار الأسد في آذار/مارس الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تطبيع دانته الولايات المتحدة الشريك الوثيق لدول الخليج العربية.

المصدر
أ ف ب
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21 أكتوبر، 2022
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