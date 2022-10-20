الدوري الإسباني: ليفاندوفسكي يقود برشلونة لنفض غبار الكلاسيكو واستعادة سكة الانتصارات

قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى نفض غبار خسارته الكلاسيكو واستعادة سكة الانتصارات بثنائية في الفوز على ضيفه فياريال 3-صفر الخميس، في ختام المرحلة العاشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي ثنائيته في الدقيقتين 31 و35 رافعا رصيده الى 11 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأضاف أنسو فاتي الثالث (38).

وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد تعادل مخيب أمام ضيفه إنتر ميلان الايطالي (3-3) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخسارة قاسية أمام مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب في الكلاسيكو (1-3)، والثامن له في الليغا.

وعزز برشلونة موقعه في المركز الثاني معيدا الفارق إلى ثلاث نقاط بينه وبين النادي الملكي، قبل استضافته أتلتيك بلباو الأحد في المرحلة الحادية عشرة، ورحلته الحاسمة إلى ميونيخ لمواجهة بايرن الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة من المسابقة القارية العريقة.

وأجرى مدرب برشلونة تشافي هرنانديس خمسة تغييرات على التشكيلة التي سقطت أمام ريال مدريد، فدفع بماركوس ألونسو وأنسو فاتي وفيران توريس وغافي والمخضرم جوردي ألبا على حساب إيريك غارسيا والبرازيلي رافينيا والفرنسي عثمان ديمبيليه والقائد سيرجيو بوسكتس وأليخاندرو بالدي.

ووقف فياريال ندا أمام المد الهجومي للنادي الكاتالوني لمدة 30 دقيقة قبل أن ينهار وتستقبل شباكه ثلاثة أهداف في سبع دقائق.

ونجح ليفاندوفسكي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية من ألبا داخل المنطقة فتلاعب بمدافعين بلمسة رائعة بكعب قدمه اليمنى قبل ان يسددها زاحفة بالقدم ذاته داخل المرمى (31).

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني عندما تلقى كرة من غافي فتلاعب بأحد المدافعين وسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الأرجنتيني خيرونيمو رويي (35).

وعزز فاتي تقدم النادي الكاتالوني عقب مجهود فردي رائع لفيران توريس داخل المنطقة وتمريرة زاحفة أمام المرمى لزميله فتابعها بيسراه ويمناه ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت اليه ليتابعها بكعب قدمه اليسرى داخل المرمى الخالي (39).

وتابع برشلونة أفضليته في الشوط الثاني دون أن ينجح في التعزيز على الرغم من دخول ديميبيليه ورافينيا.

فوز بشق النفس لألميريا

وحقق ألميريا فوزا بشق النفس على ضيفه جيرونا 3-2.

وبدا ألميريا في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي ليو باتيستاو (13) والمالي البلال توريه (17) وأدريان إمباربا (38).

لكن جيرونا ضرب بقوة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر رودريغو ريكيلمي (47) والقائد الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستوياني (36 عاما) من ركلة جزاء (83).

وكان جيرونا قاب قوسين من قلب الطاولة كون ستوياني أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 78 تصدى لها الحارس فرناندو مارتينيس، وسجل لاعب الوسط الفنزويلي يانغل هيريرا هدفا في الدقيقة السابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” بسبب خطأ ارتكبه بحق الحارس مارتينيس.

وهو الفوز الثالث هذا الموسم لألميريا الذي كان المستفيد الأكبر بين خماسي المراكز الأخيرة كونه الوحيد الذي حقق الفوز مستغلا خسارة ريال مايوركا أمام مضيفه ريال سوسييداد صفر-1 الأربعاء وتعادل خيتافي أمام ضيفه أتلتيك بلباو 2-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وتخلص ألميريا من المركز الثامن عشر الذي كان يتقاسمه مع قادش المتعادل سلبا مع ريال بيتيس الأربعاء، فارتقى إلى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، فيما تراجع جيرونا إلى المركز الثامن عشر بعدما تجمد رصيده عند ثماني نقاط بخسارته السادسة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

واستعاد أوساسونا نغمة الانتصارات بعد ثلاث هزائم وتعادل عندما تغلب على ضيفه إسبانيول 1-صفر.

وسجل الدولي الكرواتي أنتي بوديمير الهدف الوحيد اثر تمريرة من الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي المعار من برشلونة (55).

وارتقى أوساسونا الى المركز السابع برصيد 16 نقطة، فيما تراجع إسبانيول إلى المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.