من زيارة وزير التجارة لديوان عام الإدارة العامة للجمارك

وزير “التجارة” يؤكد أهمية دور الجمارك في الجانب الأمني والاقتصادي

20 أكتوبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أهمية دور الجمارك في الجانب الامني والاقتصادي والتعاون مع كافة الجهات لتحقيق الاهداف المنشودة.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها الوزير الناهض في ديوان عام الإدارة بالمبنى الرئيسي في منطقة الشويخ حيث قدم “الدعم لحل جميع المعوقات والتعاون المباشر في تطوير العمل الجمركي”.

وأعرب الناهض عن الشكر والاعتزاز لكافة العاملين بالإدارة العامه للجمارك مؤكدا ثقته بيقظتهم الجمركية ودورهم الكبير بأمن وتيسير العمل الجمركي.

وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد.

المصدر
كونا
الوسوم
20 أكتوبر، 2022
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“هيئة الشباب” تقيم ورشة عمل “الطريق إلى النجاح” بالتعاون مع السفارة الأمريكية

20 أكتوبر، 2022

وزير الإعلام يؤكد أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية لإنجاح استراتيجية “الوطني للثقافة”

20 أكتوبر، 2022

“هيئة البيئة”: التنسيق مع الجهات المعنية لتقليل التأثيرات السلبية على المناخ في دولة الكويت

20 أكتوبر، 2022

وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة ترسيخ سياسة دولة الكويت الخارجية وتعزيز مضامين الدبلوماسية الكويتية

20 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى