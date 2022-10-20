وزير “التجارة” يؤكد أهمية دور الجمارك في الجانب الأمني والاقتصادي

أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أهمية دور الجمارك في الجانب الامني والاقتصادي والتعاون مع كافة الجهات لتحقيق الاهداف المنشودة.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال جولة تفقدية قام بها الوزير الناهض في ديوان عام الإدارة بالمبنى الرئيسي في منطقة الشويخ حيث قدم “الدعم لحل جميع المعوقات والتعاون المباشر في تطوير العمل الجمركي”.

وأعرب الناهض عن الشكر والاعتزاز لكافة العاملين بالإدارة العامه للجمارك مؤكدا ثقته بيقظتهم الجمركية ودورهم الكبير بأمن وتيسير العمل الجمركي.

وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد.