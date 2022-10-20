الصحة الفلسطينية: إصابة 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الإحتلال بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس عن إصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن خمسة فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات في مدينة (الخليل) وبلدة (الرام) شمال مدينة القدس و(بيت لحم) واصفة حالة أحد المصابين بالخطيرة.

وأوضحت أن ثلاثة فلسطينين بينهم طفل أصيبوا برصاص قوات الاحتلال فيما أصيب العشرات بحالات اختناق في مواجهات اندلعت بعدة مناطق في محافظة (الخليل).

وأضافت أن مجمع فلسطين الطبي بمدينة (رام الله) استقبل حالة حرجة وهي لشاب مصاب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (الرام) شمال القدس المحتلة وقد تم تحويله إلى غرفة العمليات.

ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن فلسطينيا خامسا يبلغ من العمر (16 عاما) أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدم خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة (بيت لحم).

وأضافت “أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال مواجهات في منطقة (بابالزاوية) وسط مدينة الخليل فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء إطلاقها قنابل الغاز”.

وتشهد مدن الضفة الغربية بما فيها القدس توترا منذ عدة أيام على إثر محاصرة مدينة (نابلس) لأكثر من عشرة أيام على التوالي وانطلاق مسيرات غضب مختلفة عقب استشهاد (عدى التميمي) الليلة الماضية من مدينة القدس على أحد الحواجز الاسرائيلية.